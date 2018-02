Geen excuus aan melkveehouder uit Drijber na onterechte bedrijfsblokkade

DRIJBER - De bedrijfsblokkade van de melkveehouderij van Henk de Weerd in Drijber is opgeheven. "Er bleek bij mijn bedrijf helemaal niets mis. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft met een kanon op een mug geschoten."

De Weerd was een van de 2.100 boeren in Nederland van wie het bedrijf werd geblokkeerd vanwege onregelmatigheden rond het identificatie en registratiesysteem van kalveren. Gisteren ontving hij een brief dat zijn bedrijf niet geblokkeerd had mogen worden en dat de maatregelen zijn opgeheven. "Maar ik heb geen excuus gekregen."Eind januari werd bekend dat boeren frauderen met de registratie van kalveren . Verdachte bedrijven kregen een bedrijfsblokkade. Ook De Weerd overkwam dit. "Ik had vijf melkkoeien gekocht in Duitsland. Van deze dieren waren alleen melkproductiegegevens aanwezig en geen gegevens of de koe had gekalfd. Die heb ik opgestuurd. Er was niets aan de hand."Opmerkelijk is dat het melkveebedrijf in Drijber een blokkade kreeg vanwege twee koeien. "Terwijl ik er vijf kocht", zegt De Weerd. "Ik heb gevraagd of ik dat nog moest aangeven, maar ik kon beter geen slapende honden wakker maken. Anders zou ik mogelijk een nieuwe blokkade krijgen. De database van RVO is een rommeltje."Inmiddels is de blokkade bij 150 bedrijven opgeheven. Maar De Weerd gelooft niet dat al die andere bedrijven, die nog wel geblokkeerd zijn, allemaal hebben gefraudeerd. "Die blokkades zijn allemaal erg kort door de bocht. Ik denk dat maximaal tien procent van de geblokkeerde boeren ook daadwerkelijk hebben gefraudeerd."De melkveehouder uit Drijber heeft geen schade opgelopen door de blokkade, die bij hem een week duurde. Door die maatregel mocht De Weerd geen koeien aan- of afvoeren. "Met zeventig koeien ben ik een relatief kleine melkveehouder. Maar ik kan me voorstellen dat dit voor grotere melkveehouders mogelijk wel problemen oplevert."