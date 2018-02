Deel dit artikel:











Play-offs bijna uit zicht voor DOS'46 DOS'46 gaat weer onderuit (foto: RTV Drenthe)

KORFBAL - De kansen van DOS'46 om de play-offs in de Korfbal League te bereiken, zijn door het derde opeenvolgende verlies tot minimale proporties geslonken. De formatie uit Nijeveen bleef ook bij concurrent Fortuna met lege handen achter: 25-21.

DOS'46, de huidige nummer zes van de ranglijst, mocht na een reeks van vier overwinningen op rij hardop dromen van een plek in de play-offs. Door verliespartijen tegen achtereenvolgens Blauw-Wit en PKC werd kwalificatie voor het seizoenstoetje de voorbije weken toch weer een moeilijk verhaal. Na de nieuwe nederlaag op bezoek bij Fortuna is het startbewijs voor de play-offs nog verder uit zicht geraakt.



Vijf punten achterstand

DOS'46 heeft nu vijf punten achterstand op nummer vier LDODK. Die achterstand is, met slechts vier duels in de reguliere competitie op het menu, moeilijk weg te poetsen. In de laatste speelronde krijgt DOS'46 mogelijk een ultieme kans om zich alsnog te plaatsen voor de play-offs. Het team van coach Gerald Aukes gaat dan op bezoek bij concurrent LDODK. In de komende weken moet DOS'46 dan echter wel zo goed foutloos blijven.



Met zeven treffers was Harjan Visscher de meest succesvolle speler van DOS'46 tegen Fortuna. Over een week neemt de Drentse ploeg het thuis op tegen KZ.