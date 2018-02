Deel dit artikel:











Olhaco op laatste plaats na nieuwe nederlaag Olhaco blijft verliezen (archieffoto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

VOLLEYBAL - Olhaco heeft ook in het Brabantse Den Dungen niet weten te breken met de lange reeks aan nederlagen. De ploeg van trainer Dennis Luider verloor met 3-0 bij Van Daal.

Het afgetekende verlies was een hard gelag voor Olhaco, aangezien de equipe uit Hoogeveen op scorend vlak de volledige wedstrijd in de buurt bleef bij de thuisclub. Het bleek echter in elke set net niet voldoende (25-23, 25-22, 25-23).



Hekkensluiter

Voor Olhaco betekende het al de twaalfde nederlaag op rij in de Topdivisie. In het klassement zakt de in degradatienood verkerende Drentse club naar de laatste plaats. Compaen won wél en is hekkensluiter Olhaco nu voorbij.