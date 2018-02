Deel dit artikel:











Sijpkes houdt E&O in de race om play-offs Lachende gezichten bij E&O (foto: RTV Drenthe/Stijn Steenhuis)

HANDBAL - E&O doet nog mee in de strijd om de play-offs voor een ticket voor de BENE-League. In eigen huis versloeg de formatie van Fiege runner-up Hellas: 27-24. Doelman Sijpkes blonk in de verhitte slotfase uit.

Geschreven door Stijn Steenhuis





Strafworp

In korte tijd verkleinden de gasten uit Den Haag het gaatje. Na een tijdstraf van E&O was Coster verantwoordelijk voor de gelijkmaker (21-21). Met twee goals op rij bracht Toby Trouw, die deze week verlengde, de Emmenaren weer aan de goede kant van de score.



Met nog vijf minuten op de klok kreeg doelman Wouter Sijpkes het thuispubliek op de banken. De sluitpost, vorig seizoen nog acterend in de opleidingsploeg van de groen-witten, stopte bij 24-23 een strafworp. Een minuut later ranselde de jongeling twee schoten van dichtbij uit het doel.



Houten

Door de zege nadert de formatie van Fiege Hellas tot een punt. Over een week speelt E&O het uitduel tegen koploper Houten. Daarna wachten Tachos (thuis) en Aalsmeer 2 (uit).



Na een 13-10 ruststand leek René Jaspers E&O vroegtijdig in veilige haven te loodsen. Met zijn achtste goal tekende hij voor de 20-15. Een kwartier voor tijd zette Hellas, dat een puntenkloof van drie punten verdedigde in Emmen, nog een keer aan.In korte tijd verkleinden de gasten uit Den Haag het gaatje. Na een tijdstraf van E&O was Coster verantwoordelijk voor de gelijkmaker (21-21). Met twee goals op rij bracht Toby Trouw, die deze week verlengde, de Emmenaren weer aan de goede kant van de score.Met nog vijf minuten op de klok kreeg doelman Wouter Sijpkes het thuispubliek op de banken. De sluitpost, vorig seizoen nog acterend in de opleidingsploeg van de groen-witten, stopte bij 24-23 een strafworp. Een minuut later ranselde de jongeling twee schoten van dichtbij uit het doel.Door de zege nadert de formatie van Fiege Hellas tot een punt. Over een week speelt E&O het uitduel tegen koploper Houten. Daarna wachten Tachos (thuis) en Aalsmeer 2 (uit).