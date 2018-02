Deel dit artikel:











Hurry-Up voor het eerst onderuit in 2018 Vlijm kijkt toe vanaf de kant (foto: RTV Drenthe)

HANDBAL - Hurry-Up heeft de eerste nederlaag van 2018 geslikt. De ploeg van coach Martin Vlijm was in de BENE-League niet opgewassen tegen het hooggeplaatste Initia Hasselt. Op Belgische bodem werd het 28-20.

"We speelden een slechte wedstrijd. Vooral in aanvallend opzicht was het slordig. We hadden moeite om doelpunten te maken", stelt Vlijm vast. "Na rust kwamen we goed terug, maar op een gegeven moment kregen mijn spelers de kolder in hun kop en gaven we het helemaal weg. Dat kan zeker niet tegen Hasselt. Vooral in eigen huis slacht die ploeg doorgaans iedereen af."



Beker

Vlijm richt zich met zijn spelers in het restant van het seizoen nadrukkelijk op het bekertoernooi. "In de BENE-League hebben we in het begin van het seizoen te vaak punten laten liggen", weet Vlijm. "Daarom hebben we nu geen recht op deelname aan de play-offs om de landstitel. We zetten alles op de beker."