Deel dit artikel:











Lennard de Boer Drents kampioen bij de springruiters Lennard de Boer met Falanita (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

PAARDENSPORT - Lennard de Boer werd zaterdagavond in de manege van de Stroomruiters in Beilen gehuldigd als Drents kampioen bij de springruiters. De ruiter uit De Wijk startte als laatste in de barrage in de klasse ZZ en eiste met Falanita de titel op.

Geschreven door Steven Stegen

Vier kanshebbers streden in de barrage om de provinciale titel. In de ronde op tijd maakten Judith Schaaphok (Schoonloo), titelverdediger Marleen Meijer (Emmen) en Marcelle Hokse (Staphorst) achtereenvolgens fouten. De druk lag toen bij De Boer, die aan een foutloze rit genoeg zou hebben. En dat lukte probleemloos.



Topfit na val

Met het winnen van de titel is Lennard de Boer weer helemaal terug op niveau. Begin januari kwam hij tijdens Indoor Groningen in Zuidbroek met een hengst ten val en brak hij zijn sleutelbeen. Na een operatie zat hij vrij snel weer in het zadel. "Ik heb er geen last meer van, ik voel me weer topfit", aldus de Drents kampioen.



In de klasse Z eiste plaatselijk favoriet Wim Pomp de titel op. Voor zijn uitzinnige fans schitterde Pomp met zijn paard Gigolo. "Fantastisch, al die aanmoedigingen vanaf de tribune", aldus de instructeur van de Stroomruiters. "Het was negen jaar geleden dat ik voor het laatst kampioen was, dus ik was er wel eens een keer weer aan toe."