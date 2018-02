15-jarige jongen vernielt auto's in Assen

ASSEN - Een 15-jarige jongen is afgelopen nacht opgepakt door de politie in Assen.

Hij wordt verdacht van het vernielen van auto's aan de Stoepveldsingel in de wijk Marsdijk. De politie heeft de minderjarige jongen verhoord op het bureau.Ook bekeurde de politie in Assen afgelopen nacht meerdere fietsers, die zonder verlichting over straat reden.