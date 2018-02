Handtekeningenactie om ijssporten in Assen te behouden

ASSEN - De ijshockeysupportersgroep Assen Rams Forever is een handtekeningenactie gestart voor het behoud van alle ijssporten in Assen.

Gistermiddag stond de supportersgroep handtekeningen te werven op het Koopmansplein. Dat schrijft de Asser Courant Carlo Booij van de club vertelt aan de krant dat een paar honderd voorbijgangers hun handtekening hebben gezet. "Naast ijshockey moet ook ijsspeedway, langebaanschaatsen, kunstrijden en shorttrack voor Assen behouden blijven."Ook wil de supportersgroep met de actie bereiken dat Assenaren meer betrokken worden bij de plannen van een nieuwe ijsbaan in Assen. "Tot nu toe vinden alle gesprekken over de bouw van een nieuw ijscomplex op hoog niveau plaats tussen gemeente en bouwbedrijven, zonder dat de inwoners hier bij betrokken zijn. De handtekeningen zullen dan ook aan de gemeente en bouwbedrijf VolkerWessels worden aangeboden als oproep om spoedig aan de slag te gaan met de realisatie van Ice World Assen."Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart staat de ijshockeysupportersgroep Assen Rams Forever elke zaterdag op het Koopmansplein in Assen om handtekeningen te verzamelen.