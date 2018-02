Anice Das gaat voor persoonlijk record op 500 meter

SCHAATSEN - Naar alle waarschijnlijkheid zal Anice Das geen rol kunnen gaan spelen in de strijd om de medailles bij de vrouwen op de 500 meter. Maar Das geeft de hoop op eremetaal niet zomaar op. "Je weet het nooit. Het zijn de Spelen en er zijn meer gekke dingen gebeurd."

Zo reageert Das, ze groeide op in Assen, voorafgaand aan haar wedstrijd van vanmiddag voor de microfoon van de NOS in Zuid-Korea.Anice Das heeft op de Olympische Spelen in ieder geval als doel haar eigen persoonlijke record op de 500 meter te verbeteren. Die staat op dit moment op 37.84 seconden. "Het mooiste is om een persoonlijk record te rijden. Daarvoor moet je technisch goed schaatsen, jezelf technisch verbeteren. Alleen dan gaat het lukken."Bij Nederlandse kampioenschappen en bij het OKT rijdt Das mee om de bovenste plaatsen. Dat zal nu op de Spelen anders zijn. "Het is waanzinnig hoe de Nederlanders het doen. Ook ik wil hier gewoon goed rijden. Ik voel wel de spanning, die heb ik ook wel nodig om het beste eruit te halen."Das bijt direct het spits af op de 500 meter om 12.56 uur en rijdt alleen. In rit drie om 13.01 uur komt Lotte van Beek op het ijs. Meteen daarna (13.04 uur) is het de beurt aan Jorien ter Mors in rit vier.Voor de overwinning zetten schaatskenners hun geld op een tweestrijd tussen de Japanse Nao Kodaira en de Koreaanse Sang-Hwa Lee.