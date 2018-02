Deel dit artikel:











Brandweer voorkomt erger bij brand in Hijken Brand in Hijken (foto: Persbureau Meter) Het woonhuis en de schuur bleven bespaard (foto: Persbureau Meter)

HIJKEN - Een kantoorunit van een handelsonderneming aan de Vorrelveenseweg in Hijken is aan het einde van de ochtend tot de grond toe afgebrand.

Het gebouwtje stond tegen een schuur aan en omdat er ook een rietgedekte boerderij in de buurt staat, werd er door de brandweer flink opgeschaald.



Onder meer door een gunstige windrichting en snel handelen van de brandweer is erger voorkomen en bleef de schade beperkt tot de kantoorunit.



Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.