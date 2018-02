Deel dit artikel:











Auto raakt van rotonde en botst op vrachtwagentje De auto botste op de bestelbus (foto: Van Oost Media) Botsing in Assen (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Een automobilist is vanmiddag op een vrachtwagentje gebotst op een rotonde. Dat gebeurde op de kruising van de Thorbeckelaan en Nobellaan in Assen.

Om nog onbekende reden stuurde de automobilist zijn auto te vroeg van de rotonde af. Daar stond de verhuiswagen klaar om de rotonde op te gaan.



Zowel de bestuurder van de auto als van het vrachtwagentje raakten niet gewond. De politie doet onderzoek en heeft de bestuurder van de personenauto meegenomen voor een bloedproef, om te kijken of er eventueel drank in het spel is.