Das schaatst ruim boven persoonlijk record op Olympische Spelen Anice Das (foto: ANP/Vincent Jannink)

SCHAATSEN - Anice Das is er niet in geslaagd om haar persoonlijke record op de 500 meter te verbeteren. Dat was wel het doel dat ze zichzelf gesteld had op de Olympische 500 meter.

In Pyeongchang zette Das een tijd neer van 38.75. Bijna een seconde boven haar pr van 37.84.



Anice Das moest helemaal alleen schaatsen, in de allereerste rit.