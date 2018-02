Ondernemen in Drenthe: De fiets die weer mooi mag zijn

MEPPEL - Twee broers, één winkel en een liefde voor het bijzondere. Dat is in grote lijnen de situatie voor de splinternieuwe fietsenwinkel L'Hirondelle in Meppel.

"Het mag allemaal een stukje spannender en dat willen wij hier laten zien", vertelt Sjoerd Linde.Het woord 'normaal' vind je niet snel in de fietsenwinkel van de gebroeders Linde. "We hebben eigenlijk geprobeerd om hier een snoepwinkel van de te maken voor de fietsliefhebber", vertelt Oscar Linde. Beide broers zijn gymleraar aan een middelbare school, maar willen graag zelfstandig ondernemen. "Het genre wat wij hier hebben is de urban bike. De stedelijke hippe fiets, dus niet een racefiets of mountainbike. Een fiets die je van a naar b brengt, een fiets waar je ook trots op mag zijn", zegt Sjoerd."De Nederlander is nuchter, de Nederlander is praktisch en ze zien het vooral als een gebruiksvoorwerp en wat wij willen laten zien is dat een fiets niet alleen praktisch hoeft te zijn, maar dat een fiets ook mooi mag zijn", vertelt Sjoerd. Zijn broer valt hem bij. "Sterker nog: ik denk dat een fiets een verlengstuk van jezelf is. Je geeft er wat meer geld aan uit, maar je zorgt er ook goed voor."De fietsen die de broers verkopen komen veelal uit het buitenland en ook de franchise, L'Hirondelle, waar ze bij aangesloten zijn is niet Nederlands. Het bedrijf komt uit Parijs en de winkel in Meppel is de eerste buiten Frankrijk. "In Meppel is die scène er nog niet, in Drenthe is die scène er ook nog niet en in Noordoost-Nederland ook niet. Wij zijn hier een klein stipje op de kaart en ergens moet het beginnen. Als iets niet aangeboden wordt, dan kun je het ook niet kopen."Via internet en nu ook via hun gloednieuwe winkel in het centrum van Meppel hopen de broers hun bijzondere fietsen aan de man te brengen.