Bekende en onbekende Drenten op het witte doek: 'Het is mooi gedaan' De schildersgroep Drents Portret bij de opening van de expositie (foto: Steven Stegen/RTV Drenthe)

EMMEN - Portretten van achttien bekende en onbekende Drenten zijn vanaf komende donderdag te zien in de oude dierentuin van Emmen. De schilderijen zijn gemaakt door de leden van de schildersgroep Drents Portret.

Geschreven door Steven Stegen

De vastgelegde Drenten zijn van verschillende komaf en zijn allemaal op hun eigen manier geaard in onze provincie.



Burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen opende de expositie in het bijzijn van de kunstenaars, de geportretteerden en hun familie. Sommigen zagen het resultaat voor het eerst, anderen zijn er al een beetje aan gewend om pontificaal aan de muur te hangen.



Bekend en onbekend

De kunstenaars hebben een mix gemaakt van portretten van bekende en onbekende Drenten. Zo is zanger Bouke op het witte doek vastgelegd, maar ook Nobelprijswinnaar Ben Feringa, projectontwikkelaar Peter van Dijk en verteller en radiomaker Jans Polling. Maar ook de bakkersfamilie Fleddérus hangt met meerdere generaties aan de wand van het voormalige Afrikahuis. "Ik vind het heel mooi gedaan", lacht Jan Roelof Fleddérus als hij naar zijn portret kijkt.



Actueel thema

De expositie Komaf is een project van de schildersgroep Drents Portret, die bestaat uit negen leden. Het zijn Klaas Koops, Anneke Leutscher, Robert van Beek, Anneke Verstegen, Jeanet Tjassens, Marcelle van der Leeuw, Harrie Visser, Henny Holtrop en Nicole van der Veen-Kerssies. "We zijn als groep altijd op zoek naar een relevant en actueel thema. Zoals migratie dat is en zo zijn we tot deze keuze gekomen", aldus Van der Veen. "We hebben mensen van diverse komaf vastgelegd, met allemaal hun eigen aarding in de Drentse samenleving."



De expositie is tot en met 25 maart van donderdag tot en met zaterdag te zien in het voormalige Afrikahuis in het Rensenpark van 12.00 tot 17.00 uur. Daarna zijn de portretten nog te zien in Bunne en Meppel.