Prijs voor vrijwilligers VanSlag in Borger VanSlag in Borger (archieffoto RTV Drenthe)

BORGER - De vrijwilligers van cultuurpodium VanSlag in Borger zijn verkozen tot de meest gewaardeerde vrijwilligers van 2017 in de gemeente Borger-Odoorn.

Henk Eggens, voorzitter van VanSlag, ziet de prijs als een grote waardering voor zijn vrijwilligers. "Bij elke activiteit staan ze weer klaar. Dat waren er de afgelopen vijf jaar meer dan driehonderd. Zonder hen zou VanSlag niet kunnen bestaan."



Het afgelopen jaar is één van de vrijwilligers overleden. "Deze prijs zullen we dan ook aan haar opdragen."



Nomineren

Iedere inwoner van de gemeente Borger-Odoorn kon een vrijwilliger of vrijwilligersorganisatie op sport of maatschappelijk gebied nomineren als vrijwilliger van 2017. ​De vrijwilligersgroep van VanSlag kreeg de prijs gistermiddag uitgereikt in Ons Dorpshuis in Valthe.



Het jaar ervoor werd Henk Smid, voorzitter van Voetbalvereniging Valthermond, gekozen tot vrijwilliger van het jaar.