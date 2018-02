Deel dit artikel:











Man zakt door het ijs en raakt onderkoeld De man zakte door het ijs in Zuidwolde (foto: Persbureau Meter)

ZUIDWOLDE - Een man uit Zuidwolde is vanmiddag door het ijs van de Entekoele gezakt. Daarbij raakte hij onderkoeld.

De man uit Zuidwolde probeerde op het ijs van de ijsbaan te lopen, maar dat bleek te dun. Duikers van de brandweer hebben de man uit het koude water gehaald.



Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet bekend waarom de man daar liep en wat hij van plan was.