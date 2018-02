Deel dit artikel:











Das na solorace: Ik snap niet waarom ze er op de Spelen niet iemand bij zetten Anice Das (archieffoto RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Haar debuut als 32-jarige op de Olympische Spelen zal Anice Das niet snel vergeten. Wel had de langebaanschaatsster, dé verrassing bij het olympisch kwalificatietoernooi in december, er wat meer van verwacht. Das kwam op de 500 meter in de eerste rit, zonder tegenstandster in de andere baan, in actie.

"Dat je in de eerste rit zit, is geen ramp. Maar dat er niemand naast je zit, is wel jammer. Ik snap niet waarom ze er op de Spelen niet iemand bij zetten. Het is de allerbelangrijkste race en dan rijd je alleen. Vooraf maakte ik mij daar niet druk om. Je merkt het pas als het echt zover is", baalde Das, die met 38,75 seconden als negentiende eindigde.



"Het voelde op zich wel goed. De tijd viel mij gewoon wat tegen. Ik had het gevoel dat ik echt superlang stil moest staan bij de start. Ik heb gestreden voor wat ik waard was en dit is het. Ik heb wel genoten van de Spelen. Ik kijk er heel erg naar uit nu mijn familie te zien."