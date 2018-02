Deel dit artikel:











Verdiende overwinning VKW op Zuidwolde Een duel tijdens Zuidwolde-VKW (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - VKW meldt zich nadrukkelijk in de titelstrijd in de 2e klasse L door een 3-1 overwinning op Zuidwolde. De overwinning had veel hoger uit kunnen vallen als VKW alle kansen had benut.

Geschreven door René Posthuma

VKW begon geconcentreerd aan de wedstrijd en kreeg in heet eerste kwartier drie goede kansen, maar Zuidwolde doelman Timmer en wat geluk stonden de openingstreffer in de weg.



Nijstad

In het verloop van de eerste helft bleef VKW de bovenliggende partij. Toch kreeg de thuisclub ook een paar goede kansen. De grootste was in 43ste minuut voor Stef Raben, maar de spits schoot vrijstaand over. In de tegenaanval scoorde VKW. Frits Nijstad schoot beheerst de 0-1 binnen. Vlak voor rust verzuimde Nijstad de score te verdubbelen. Voor een leeg doel schoot de aanvaller over.



Na rust was de eerste kans voor Zuidwolde. Doelman Martijn Mulder kreeg het schot van Steven Berghuis pas in twee keer onder controle. VKW bleef echter de betere ploeg en Anjo Willems verdubbelde met een prachtig schot de score (0-2).



Spannend

Nijstad verzuimde de wedstrijd op slot te gooien en faalde oog in oog met Timmer. Halverwege de tweede helft werd het toch weer spannend. Mathijs Steenbergen liet Nijstad zien hoe je wel, vrij voor de keeper, moet scoren (1-2).



In een heerlijke slotfase kregen beide ploegen kansen. VKW doelman Mulder voorkwam, met een geweldige redding, de gelijkmaker. Vier minuten voor tijd besliste Willems, met zijn tweede treffer van de middag, de wedstrijd en kan VKW blijven dromen van de titel.