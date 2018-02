Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje in Nieuwediep Rook komt uit het vakantiehuisje aan de Oude Tolweg in Nieuwediep (foto: Van Oost Media)

NIEUWEDIEP - Op vakantiepark Aqualanda in Nieuwediep is brand uitgebroken in een vakantiehuisje.

De brand ontstond rond half vier vanmiddag. De bewoners konden zelf uit de woning komen. De brandweer is bezig met het blussen van de brand.