Opnieuw zes tegengoals voor MSC

VOETBAL - MSC leed opnieuw een ruime nederlaag in de hoofdklasse A. Na de pijnlijke 6-1 nederlaag tegen Alphense Boys van vorige week, gingen de Meppelers vandaag met 6-2 onderuit tegen RKHVV.

Halverwege stond het 2-0 voor de thuisploeg uit Huissen, door goals van Lennart Rekmans en Wessel van der Horst. Tien minuten na rust was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld, toen Rekmans en Jelmer Goedhart er 4-0 van hadden gemaakt.Camiel Fidom deed daarna wat terug voor MSC, maar door Van der Horst kwam RKHVV op 5-1. Fidom scoorde kort voor tijd de 5-2, even later bepaalde Keyme Bosman de eindstand op 6-2.MSC heeft met 26 punten uit achttien duels de negende plaats in handen in de hoofdklasse A.