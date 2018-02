Deel dit artikel:











Iwema sprokkelt punt in vierde ronde WK ijsspeedway Jasper Iwema in actie (Foto: Jesper Veldhuizen)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema heeft dit weekend in het Russische Togliatti drie punten gehaald in de strijd om het WK. Zaterdag pakte de Hooghaler twee punten, zondag volgde nog één punt.

Zaterdag was Iwema niet tevreden over zijn start en hoopte op minder pech op zondag. In de eerste heat eindigde Iwema als derde achter Jimmy Olsen en Jan Klatovsky, maar voor Johann Weber en kreeg als beloning een punt.



Nadat de Drent in zijn tweede heat als laatste eindigde, viel hij in de derde heat uit. Bij een poging om ​Günther Bauer in te halen crashte Iwema, maar bleef ongedeerd. In de vierde heat weigerde de motor en in de laatste heat van de dag eindigde de oud Moto3 coureur als laatste. Door motorproblemen reed Iwema deze heat op de motor van de Zweed Niclas Svensson.



Na vier ronden in het WK heeft Iwema vijf punten en staat in het tussenklassement op een vijftiende plaats.