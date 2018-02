Deel dit artikel:











Elma de Vries stopt met schaatsen (Elma de Vries stopt met schaatsen, foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Elma de Vries (34) uit Meppel stopt na dit seizoen met schaatsen. Daarmee komt een eind aan een imposante carrière op de langebaan en op de marathon. "Ik roep al acht jaar dat ik stop, maar nu is het serieus. Ik heb vorig jaar volop getraind en dan hoop je dat er meer in zit", zegt De Vries.

Geschreven door Karin Mulder

Ze werd in haar jonge jaren wereldkampioene allround bij de junioren. In 2010 pakte ze de Nederlandse allroundtitel bij de senioren. Ook reed ze verschillende wereldbekerwedstrijden op de 1.500 meter, de 3.000 meter en de 5.000 meter. In 2010 maakte ze haar debuut op de Olympische Spelen van Vancouver. Daar moest ze op de 5 kilometer genoegen nemen met de elfde plaats. "Doordat ik zoveel gewonnen heb, is het moeilijk om te zeggen wat het mooiste was. Ik heb het zolang volgehouden omdat ik op alle fronten mee kon doen", zegt De Vries.



Martahonschaatsen

Ook op de marathon grossierde ze in overwinningen op zowel kunst- als natuurijs. Twee keer won ze de marathoncup in 2007 en 2017. Ook was ze vorig jaar dichtbij de overwining in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. Na tweehonderd kilometer ging ze in winnende positie, in het zicht van de haven, onderuit.



Als het aan De Vries ligt is haar skeelercarrière nog niet helemaal voorbij. De oud- Europees kampioene hoopt zich komende zomer nog te plaatsen voor de marathon op het Wereldkampioenschap in Arnhem.



Op zoek naar werk

"Ik moet na het schaatsten nog hard op zoek naar werk. Tot december had ik als inlineskater nog een toelage van het NOC*NSF. En tot het Olympisch Kwalificatietoernooi was AFS mijn privésponsor. Het geld dat ik verdien met helikopter-instructrice is niet genoeg", besluit De Vries die morgen nog naar het natuurijs van Zweden vertrekt.