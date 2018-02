Passagiers van Groningen Airport Eelde hebben geen last van staking Transavia

EELDE - Komende nacht leggen piloten van Transavia het werk neer. De staking begint om 1 minuut na middernacht en duurt tot maandag 12.00 uur. Vanaf Groningen Airport Eelde staan er geen Transavia-vluchten gepland.

De staking heeft dus geen invloed op de passagiers die vanaf Eelde vliegen.Aanleiding voor de staking is een nieuwe cao. De pilotenvakbond VNV wil een loonstijging, betere roosters, meer grip op de eigen vrije tijd en een goede beroepsongeschiktheidsregeling. Dit omdat er een hoog ziekteverzuim is onder Transaviavliegers.De bond had de luchtvaartmaatschappij tot zaterdag 13.00 uur de tijd gegeven om akkoord te gaan met een nieuw voorstel van de cao. Hier stemde Transavia niet mee in.De piloten en Transavia zijn al maanden in overleg over de nieuwe cao.