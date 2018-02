Schaatstrainer Eisses: Anice Das is 'my black magic woman'

Deel dit artikel:











SCHAATSEN - Tjaard Eisses uit Gasselte (67) was veertig jaar lang schaatstrainer. Gerard Kemkers, Marjanne Timmer en Renate Groenewold trainden onder hem. Net als Anice Das die vandaag met de 19e plaats op de 500 meter haar Olympische debuut maakte. "She is my black magic woman", zegt Eisses liefkozend.

Over haar rit is hij aardig tevreden. "Mooie opening en ze strekt goed onderdoor in de bochten". Maar haar eindtijd van 38.75 is meer dan een seconde boven haar persoonlijk record. "Daar is ze vast niet tevreden mee."



Een sterke meid

Voor de samenwerking tussen Eisses en Das moeten we meer dan twintig jaar terug in de tijd. Samen met haar tweelingzus Savida meldde Anice zich op de ijsbaan in Assen. "Ik denk dat ze een jaar of elf was toen ze bij mij bij De Scheuveloper kwam trainen. Een sterke meid. Maar ze wilde toen de kantjes er nog wel eens aflopen"



Hekel aan kou

Op de ijsbaan in Assen waren ze uniek met hun kleur maar daar werd eigenlijk nooit over gesproken. Ze had een hekel aan kou. "Ze ging altijd de discussie aan. En als het koud was zei ze altijd dat onder deze omstandigheden haar spieren anders werkten. Later heb ik dat opgezocht en toen bleek dat dat ook wel zo was. Dus dat had ze wel goed door", zegt Eisses.



