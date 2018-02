Padden kunnen veilig oversteken in Gasselte door paddentunnels

GASSELTE - Padden, kikkers en salamanders kunnen aan het einde van de week in Gasselte veilig de weg over. Morgen start Staatsbosbeheer met de aanleg van vijf paddentunnels. ''Dan kunnen ze eindelijk veilig oversteken zonder dat ze platgereden worden,'' vertelt Martijn Harms van Staatsbosbeheer.

De tunnels komen op de weg naar 't Nije Hemelriek. Hier lopen drie wegen doorheen. Ieder jaar steken er tussen de drie- en vierduizend padden over. ''De padden overwinteren in het bos en steken over om te paren. Daarna gaan ze weer terug,'' vertelt Kees Doesburg van de paddenredgroep. Die oversteek is gevaarlijk voor de beestjes.De paddenredgroep zet zich daarom al lange tijd in voor de aanleg van de tunnels. Kees Doesburg: ''Al drie jaar lang zijn we hiermee bezig.'' Eerder hielpen vrijwilligers van de groep om de padden veilig naar de overkant te brengen. ''We hadden om de tien meter een emmer staan.'' Iedere ochtend en avond werden de padden in de emmer naar de overkant gebracht.Dat hoeft straks niet meer. De voorbereidingen van de tunnels zijn al lange tijd in volle gang. Zo liggen de tunnels al een jaar klaar, maar tot de aanleg van de tunnels kwam het niet. Dit door onderhandelingen tussen de gemeente Aa en Hunze en Staatsbosbeheer. Deze onderhandelingen lopen nog steeds.Maar Staatsbosbeheer besloot om niet langer te wachten met de aanleg van de tunnels. ''De tunnels hadden we al liggen en we konden nu niet meer wachten want de paddentrek komt er bijna aan.'' Samen met de paddenwerkgroep wordt de aanleg van de tunnels gefinancierd.De werkzaamheden starten morgen. Martijn Harms: ''De verwachting is dat het in vier dagen klaar is.'' Door de werkzaamheden is de weg naar 't Nije Hemelriek afgesloten.