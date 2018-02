SVBO geflatteerd langs Rolder Boys

VOETBAL - In de strijd tegen degradatie uit de 1e klasse F deed SVBO goede zaken door met 4-0 te winnen van Rolder Boys, dat door de nederlaag nog meer naar beneden moet kijken.

"Maar dat is al heel lang bekend bij ons", aldus Rolder Boys-trainer Jan Korte. "We wisten het, we weten het en gaan gewoon keihard knokken om erin te blijven dit seizoen. Vandaag hadden we op basis van de eerste helft meer verdiend, maar uiteindelijk niet gekregen."Zijn collega-trainer van SVBO, Rolf Veneboer, was uiteraard zeer tevreden met de eindstand. "Ja, ook omdat je in deze periode haast niet in je ritme komt. Dan wel spelen en dan weer niet. Deze is dan wel erg prettig, al was het wel geflatteerd."De eerste helft was namelijk voor Rolder Boys, dat drie prima kansen kreeg op de openingstreffer. Jasper Kroon zag een kopbal gekeerd worden door SVBO-doelman Lennon Ebeltjes, Niels Stoffers zag een schot net naast gaan en ook Ferdi Hidding miste in kansrijke positie. SVBO had gekozen voor een strijdwijze met lange ballen, vooral gegeven door Ebeltjes om zo snel mogelijk de verdediging van Rolder Boys in verlegenheid te brengen. Één keer was de thuisclub voor rust dichtbij succes, maar het schot van Twan Waidijk ging via de lat over.In de tweede helft ging het snel. Vanaf de aftrap scoorde SVBO, na een enorme blunder van Rolder Boys-verdediger Himen Mohammed. Waidijk was de gevierde man en diezelfde Waidijk zorgde vijf minuten na de openingsgoal ook voor de 2-0. De aanvaller mocht alleen af op doelman Robin Geertsma na een simpele counter, dwars door het hart van de defensie van Rolder Boys.De wedstrijd was hiermee eigenlijk gespeeld. Rolder Boys was aangeslagen, miste stootkracht, en kreeg in de slotfase nog twee goals tegen. René Wolbers scoorde uit een gemakkelijk gegeven strafschop de 3-0 en vlak voor tijd bepaalde Dylan Wissels met een fraaie treffer de eindstand op 4-0.Jan Korte wilde na afloop nog wel even kwijt dat hij vond dat het duel in Bargeroosterveld nooit gespeeld had mogen worden. "Door de vorst zijn de korrels (van kurk) op het kunstgras bevroren en was het spekglad. Natuurlijk klinkt dat nu als een excuus, maar ik had het ook gezegd als we hadden gewonnen. Iedereen gleed weg. Het was te gevaarlijk."In deze 1e klasse F was Hoogeveen de grote winnaar. De ploeg van trainer Nico Haak won met 3-1 van LAC Frisia en zag concurrent Alcides op eigen veld met 3-2 verliezen van WVV. Hoogeveen heeft nu 33 punten uit 13 duels. Alcides volgt op twee punten, maar heeft ook twee duels meer gespeeld. Emmen, dat met 4-2 won bij FC Assen, heeft 26 uit 13.Onderin is het ook spannend met Rolder Boys (11e), Nieuw Buinen (12e), LAC Frisia (13e) en FC Assen (14e) binnen 3 punten van elkaar.