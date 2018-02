Kickbokser Björn Bernsen uit Zwartemeer wint twee Europese titels

KICKBOKSEN - Twee Europese titels won de 15-jarige Björn Bernsen uit Zwartemeer vandaag tijdens het Europees kampioenschap kickboksen in het Duitse Mullheim.

Björn won in de klasse onder de 80 kilo. Ook besloot Björn mee te doen aan de zwaargewicht klasse (boven de 80 kilo). ''Hij dacht dat hij wel kon knokken tegen mannen van 110 kilo,'' vertelt vader Paul Bernsen. En dat lukte. Ook hier was de 15-jarige kickbokser de beste.Een goede voorbereiding met trainer Berry Blaauw en fitnessen met een personal trainer zorgden volgens vader Paul voor het succes vandaag.De aankomende periode staat er nog een partij gepland, maar Björn moet zich ook nog ergens anders op focussen. ''Björn zit in het examenjaar. Hij kan het nu iets rustiger aan doen. In mei staat de volgende wedstrijd gepland. Maar er zijn ook aanvragen vanuit Engeland, Kroatië en Polen.''Eind november ging RTV Drenthe bij Björn langs. Bekijk de reportage hier.