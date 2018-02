DZOH wint derby van Drenthina in Onze Club Junior Cup

VOETBAL - De eerste wedstrijd in poule D van de Onze Club Junior Cup ging vandaag tussen twee clubs uit Emmen: DZOH en Drenthina.

de uitzending van Onze Club, met de derby DZOH - Drenthina

DZOH, fanatiek gecoacht door FC Emmen-verdediger Josimar Lima, won het duel met 3-1.Grote man aan de kant van DZOH was Jafar Khammas, die verantwoordelijk was voor de openingstreffer. De geel-groenen leken daarna de wedstrijd te beslissen, maar drie opgelegde kansen leverden geen treffer. En zoals zo vaak ging de bal er aan de andere kant wel in. Jasim Boughaleb was de maker van de hele fraaie 1-1.De beslissing viel in de allerlaatste minuut. Rens Wever was voor DZOH de maker van de belangrijke 2-1. In de zoemer werd het zelfs nog 3-1 door René Koppenol.De vreugde was uiteraard groot aan de kant van DZOH, al was Koppenol ook lovend over de tegenstander. "Het was een echte wedstrijd, die twee kanten op kon. Wij wonnen, maar voor hetzelfde geld had Drenthina aan het langste eind getrokken."Sem Dekker van Drenthina was een stuk kritischer over het optreden van zijn ploeg. "Het was dramatisch wat we hebben laten zien. De omschakeling was zeer slecht bij ons en als we eenmaal kansrijk waren bleven we teveel rondspelen, zonder de trekker over te halen. Deze nederlaag is onze eigen schuld."