Schaapskooi Bargerveen al wit van de lammetjes

WEITEVEEN - Enkele maanden geleden werd de schaapskooi Bargerveen bij Weiteveen geopend. Inmiddels zit hij al vol lammetjes.

De kooi telt nu zo'n 800 schapen. In januari werden de eerste lammetjes geboren. Volgens schaapherder Luuc Bos is het goed dat er vroeg in het jaar lammetjes komen. "Mijn ervaring is dat als je met al wat verder ontwikkelde lammeren een wijd gebied intrekt, ze het beter gaan doen."Hoeveel lammeren er zijn, weet Bos niet. "Sommigen vinden het aantal heel belangrijk. Dat geldt niet voor ons. Ons hoofddoel is de begrazing van het gebied Bargerveen. We kijken niet op een lammetje meer of minder."1 april gaat een kudde naar Groningen toe. "Dit is hun winterverblijf. In de zomer verblijven ze aan de kop van de Hondsrug en in de winter gaan ze naar het voeteneind."De oude schaapskooi is inmiddels een jaar geleden verwijderd. Boswachter Jans de Vries liep er afgelopen zaterdag tijdens de wintertelling langs. "De oude schaapskooi zorgde voor een te lage waterstand, daarom moest hij weg. Inmiddels staat er gemiddeld zo'n anderhalve meter water. De sloten zijn gedicht en er is een kade aangelegd, waar straks een fietspad komt."In de maand mei staan er veel festiviteiten op het programma in het Bargerveen. Zo komt er een symposium vanwege het vijftigjarige bestaan van het natuurgebied. Verder is er onder meer de opening van de schaapskooi, de vogelweek en de traditionele Veenweek.