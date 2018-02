Deel dit artikel:











Jeugd Emmen wint 1.250 euro voor plan openluchtbioscoop met graffitiwand De jongeren wonnen voor hun openluchtbios en graffitiwand 1.250 euro (foto: Iris Sijbom)

EMMEN - Emmen moet een openluchtbioscoop krijgen met een graffitiwand. Dat vinden vijftig scholieren van het Carmel, Esdal en Hondsrug College en Terra Emmen.

Leerlingen konden tijdens het jeugdparlement ideeën inbrengen op het gebied van kunst en cultuur, welzijn en sport. CombiCulture werd uiteindelijk door de jongeren uitverkozen tot winnaar.



Filmpje kijken, kunstwerk maken

Na het kijken van een film in een openluchtbioscoop, moeten jongeren graffitikunst kunnen maken op een graffitiwand. Het onderwerp van de kunst is de film. Wanneer de kunst af is, wordt het verkocht. Met dit geld kan nieuwe graffitikunst worden gemaakt.



Volgens de gemeente past het winnende idee goed bij de ambities van Emmen op het gebied van kunst en cultuur. Voor de uitvoering van het winnende idee heeft de gemeente 1.250 euro beschikbaar gesteld.