Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 19 februari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de schaapskooi in Weiteveen (foto:Robbert Oosting/RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van 19 februari: Het blijkt heel eenvoudig te zijn om binnen te dringen in de werkkamer van de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn. De schaapskooi in het Bargerveen is nog maar een paar maand open en nu al wemelt het er van de lammetjes. En Staatsbosbeheer gaat vijf paddentunnels aanleggen bij Gasselte.