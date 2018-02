Stelling: Elke agent moet een taser hebben

ASSEN - Hij bevalt de politie uitstekend, de taser. Met het stroomstootwapen kunnen zij mensen van een afstand tijdelijk verlammen. Maar volgens Amnesty International moet de politie direct met de proef stoppen, omdat het wapen gevaarlijk is.

Sinds een jaar werkt onder andere de politie in Noord-Nederland mee aan een proef met de taser. Maar in een rapport van de Amnesty staat dat het gebruik ervan onaanvaardbare gezondheidsrisico's met zich meebrengt.Ook zouden agenten mensen taseren die geen bedreiging vormen, zoals mensen die ongewapend of geboeid zijn of in een politiecel of separeerruimte van een ggz-instelling zitten.De politie ziet de taser als een wapen dat het 'gat' kan opvullen dat agenten voelen tussen wapenstok en pepperspray enerzijds en vuurwapen en politiehond anderzijds. Volgens de politie in Noord-Nederland is de taser in het afgelopen jaar slechts een keer gebruikt.Wat vindt u? Heeft Amnesty gelijk? Of moet elke agent de straat op met een stroomstootwapen?