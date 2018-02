Deel dit artikel:











Oud-wethouder Henk Lohrengel (68) van Assen overleden De overlijdensadvertentie van oud-wethouder Henk Lohrengel in het Dagblad van het Noorden (foto: Frank Andringa/RTV Drenthe)

ASSEN - Oud-PvdA-wethouder in Assen Henk Lohrengel is donderdag plotseling overleden. Hij is 68 jaar geworden.

Geschreven door Margriet Benak

Lohrengel werd in 1991 wethouder voor de PvdA in Assen. In 1994 werd hij herkozen, maar op 2 november 1995 legde hij zijn functie neer vanwege een miljoenentekort bij zwem- en ijscomplex De Smelt. Hij werd daarvoor als sportwethouder verantwoordelijk gehouden.



Henk Lohrengel was in de jaren erna bestuurlijk actief voor verschillende organisaties, waaronder de Stichting Drentse 5 mei-viering. Verder zette hij zich in voor behoud van het cultureel erfgoed, als mede-oprichter en bestuurssecretaris van de Stichting Certificering Restauratie in de provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel.



Ook was de oud-wethouder betrokken bij de oprichting van het Ondernemersfonds Assen. Daarvoor was hij vanaf 2010 tot medio 2017 actief.



Donderdagmiddag is er in de Adventskerk in Assen een afscheidsdienst voor Henk Lohrengel.