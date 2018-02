Vluchten tussen Eelde en Kopenhagen vanochtend geannuleerd

EELDE - Geen vliegtuigen tussen Eelde en Kopenhagen vanochtend. Of de avondvluchten wel doorgaan is nog niet duidelijk.

​Het probleem zou liggen bij de Britse vliegmaatschappij BMI Regional. Bij dit bedrijf huurt Nordica, dat de vluchten tussen Eelde en Kopenhagen doet, zowel het toestel als de bemanning. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers de dupe zijn van de vluchtuitval. BMI Regional wil geen inhoudelijk commentaar geven."Het zou kunnen gaan om een technisch probleem of iets met de crew. Meer weet ik niet", laat een woordvoerder van vliegmaatschappij Nordica aan RTV Noord weten. "Hopelijk is het probleem vanavond verholpen, maar een garantie kan ik niet geven."Er zou een vlucht vanuit Kopenhagen om 08.50 uur landen op Groningen Airport Eelde en om 09.15 uur zou er een vliegtuig vertrekken naar de hoofdstad van Denemarken.