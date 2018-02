Vluchten tussen Eelde en Kopenhagen vanochtend geannuleerd, avondvluchten gaan door

EELDE - De avondvluchten tussen Eelde en Kopenhagen gaan vanavond gewoon door.

Dat zegt havenmeester Onno de Jong tegen RTV Noord . Eerder op de ochtend werden de vluchten gecanceld.​Het probleem zou liggen bij de Britse vliegmaatschappij BMI Regional. Dat levert zowel vliegtuigen als personeel aan vliegmaatschappij Nordica, dat de lijndienst onderhoudt. "Ik heb geen tijd om het uit te zoeken en al zou ik het wel weten, dan verstrekken wij dat soort informatie niet", aldus een Britse woordvoerder. Volgens hem kan het miljoenen oorzaken hebben.Volgens een woordvoerder van Nordica zou het om een technisch probleem of iets met de crew kunnen gaan.Nordica moet vaker vluchten annuleren. In december zou het om tien vluchten gaan. Dit zou te maken hebben met een combinatie van technische problemen en het winterweer."In ons vak is het zo dat dat heel snel kan. Je kunt bij ziekte niet zomaar een andere piloot op een vliegtuig zetten, zoals dat bijvoorbeeld bij bussen wel kan. Of bij technische mankementen een piloot op een ander toestel", zegt havenmeester De Jong.Dat het nu in een paar weken tijd bij tien vluchten is misgegaan, is toeval. Dat blijkt uit navraag bij zowel Nordica, IBM Regional als Groningen Airport Eelde. "Nogmaals, dit kan gebeuren", aldus De Jong. "Wij zien dit niet als een groeiend probleem."Vanaf 26 maart moeten er minder vluchten worden geannuleerd. Dan wordt er een vliegtuig op Eelde gestald vanwege de uitbreiding van het aantal bestemmingen.