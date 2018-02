Deel dit artikel:











Woonkamer uitgebrand in Erica

ERICA - Aan de Semstraat in Erica is vanochtend brand uitgebroken in een woning.

De woonkamer is volledig uitgebrand, waardoor deze onbewoonbaar is geworden. Ook is er veel rookschade in de rest van het huis. Er zijn geen gewonden.