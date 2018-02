Wasbeerhond gezien op het Hijkerveld

HIJKEN - De wasbeerhond rukt op naar Nederland. Boswachter Bertil Zoer ontdekte er onlangs een op het Hijkerveld. "Dat is vrij bijzonder, want deze dieren zie je hier bijna nooit."

Op het Hijkerveld is een proef bezig waarbij wordt gekeken naar wat de invloed van licht op de natuur is. Cameravallen maakten de afgelopen tijd honderden foto's van allerlei dieren in het gebied. Op een van deze foto's is de wasbeerhond te zien."De kans is niet groot dat er meer dan een wasbeerhond in dit gebied zit", denkt Zoer. "Waarschijnlijk is het een dier dat verder trekt."Wasbeerhonden leven van nature in Oost-Azië. Vele jaren geleden werden ze uitgezet in Rusland. Vanuit daar veroveren ze West-Europa. In Duitsland leven er inmiddels tienduizenden in het wild. De verwachting is dat ze zich ook in Nederland gaan vestigen. Het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu probeert de dieren daarom in kaart te brengen . Maar sinds het onderzoek naar de wasbeerhonden loopt, zijn er volgens Zoer maar erg weinig van deze beesten gezien.Dat de wasbeerhond zich thuisvoelt op het Hijkerveld, is voor de boswachter geen verrassing. "Eerder hebben we al eens een nestje met wasbeerhonden ontdekt. Ze hebben zich dus voortgeplant. Maar op die plek zitten ze niet meer."Zelf heeft Zoer weinig moeite met de dieren. "Ik vind het op zich een prima beestje. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat hij andere diersoorten beschadigt. Een prima aanwinst voor de natuur."