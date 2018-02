Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 18 februari 2018

De Steep Canyon Rangers is een bluegrassband uit North-Carolina. Hun eerste album Old Dreams and New Dreams, verscheen in 2001. Nadat Steve Martin, acteur en bajospeler, in 2009 tot de band toetrad kreeg hun carrière een flinke boost. Out in the open is hun tiende studioalbum, geproduceerd door Joe Henry. Steve Martin doet niet meer mee, de band staat op eigen benen. Behalve Dylan’s Let Me Die In My Footsteps, staan er alleen eigen composities op het album. Eigentijdse folkmusic met een avontuurlijk randje.