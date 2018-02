Deel dit artikel:











Meeste inwoners met motorrijbewijs wonen in Drenthe Het motorrijbewijsbezit is het hoogst in Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Het motorrijbewijsbezit is het hoogst in Drenthe. Per duizend inwoners hebben hier 143 inwoners een motorrijbewijs.

In Drenthe wonen in de gemeente De Wolden naar verhouding de meeste mensen met een motorrijbewijs. In De Wolden hebben 179 per duizend inwoners een motorrijbewijs, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.



Onder Nederlanders van 50 jaar en ouder is het motorbezit gegroeid. Ook het bezit van een motorrijbewijs nam in deze leeftijdscategorie toe. In Nederland stonden op 1 januari 2018 ruim 647 duizend motoren geregistreerd op naam van particulieren, vijfduizend meer dan 4 jaar geleden.



Met 272.000 motoren, 77 motoren per duizend inwoners, was op 1 januari 2018 het motorbezit onder Nederlanders van 50 tot 65 jaar het grootst. Het aantal motoren per duizend inwoners groeide in vier jaar tijd met 8,5 procent. Onder personen van 65 jaar of ouder nam het motorbezit per duizend inwoners in die periode met 30 procent toe. Op 1 januari 2018 hebben 21 op de duizend inwoners met deze leeftijd een motor. Onder Nederlanders van 30 tot 50 jaar nam het motorbezit in vier jaar met 12 procent af.