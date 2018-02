Deel dit artikel:











'Bezorgde Burgers van Assen' wil volk stem geven in aanpak binnenstad Johann Talens, Immy Noorda en Harry Reitsma zijn de 'Bezorgde Burgers van Assen' (foto: Margriet Benak / RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen is de groepering 'Bezorgde Burgers van Assen' opgestaan. Deze burgers willen Assenaren een stem geven in de binnenstadsplannen en roepen burgers op om vooral met ideeën te komen.

De groep, die zichzelf als denktank ziet, is een initiatief van de inwoners Johann Talens, Harry Reitsma en Immy Noorda. "Assen wil miljoenen in de binnenstad steken en je kunt het geld maar één keer uitgeven. Doe het dan wel goed", zegt Talens.



'Burgers niets gevraagd'

De groep mist inspraak en betrokkenheid van burgers bij de binnenstadsvisie die er nu ligt. "We horen en lezen in de media constant van alles over de binnenstad en de visie die ervoor is gemaakt. Maar tot op heden is ons als burgers niets gevraagd. Dat willen we veranderen", aldus Talens en Reitsma.



Ze zijn als Assenaren al jaren bezorgd over het zieltogende stadscentrum, waar in hun ogen sfeer en levendigheid mist. Of dat met de komende herinrichtingsplannen zoveel beter wordt, vragen ze zich hardop af. "We hebben dat ook bij het overdekte winkelcentrum Mercurius meegemaakt. Daar ging de overkapping eraf omdat de gemeente en de winkeliers dat wilden. Maar veel Assenaren vinden dat nog altijd het slechtste besluit wat er genomen is", zegt Talens.



'We love Assen'

De groep 'Bezorgde Burgers van Assen' wil net als gemeente, winkeliers en beleggers ook graag weer een bloeiend stadscentrum. "Onder Assenaren leven daarvoor ook best ideeën, die hebben we voorbij zien komen op Facebook en Twitter. Al die ideeën willen we bij elkaar brengen en als alternatief bij de gemeente neerleggen." De kreet van de actiegroep is "We love Assen", om aan te geven dat ze hart voor de stad hebben.



Ze willen op korte termijn in gesprek met verantwoordelijk wethouder Anry Kleine Deters, om te horen in hoeverre zij ervoor openstaat. Intussen gebruiken ze sociale media, om burgers op te roepen met goede ideeën voor de binnenstad te komen. Zo komt er een eigen Facebook-pagina onder de naam 'Bezorgde Burgers van Assen'.



Trechter van ideeën

"We willen we een soort trechter worden van alle ideeën om de stad weer tot leven te laten komen", vertelt Talens. "We moeten ervoor waken dat er weer van alles bedacht wordt, door gemeente en ondernemers, waarvan de Assenaren vervolgens zeggen 'doodzonde' dat het zo is gebeurd."



Paar weken

Ideeën hebben ze zelf ook al, onder meer voor het Koopmansplein. "Dat vreselijke Hema-gebouw moet eraf. Zodat je vanaf De Nieuwe Kolk zo de stad in kunt kijken. Je maakt als verbinding een mooi stadsplein, waar vervolgens de auto's onderdoor gaan. En de HEMA kan zo naar het voormalige V&D-pand", aldus Reitsma.



Een ander idee dat leeft onder Assenaren is de terugkeer van de warenmarkt naar het Koopmansplein. De groep streeft ernaar om over een paar weken met een verzameling ideeën vanuit de bevolking naar de gemeente te kunnen.