Aanslag met benzinebom in Emmen loopt goed af De brandplek achter de auto is nog goed zichtbaar (foto: Annemiek Dorgelo)

EMMEN - Twee onbekende daders hebben zondag rond kwart over vijf ’s ochtends een benzinebom gegooid in de richting van een auto en woning aan de Pioniersweg in Barger-Oosterveld.

Geschreven door Steven Stegen

Bewoners van het pand bleven ongedeerd, maar de politie neemt de zaak hoog op.



Bewoonster Annemiek Dorgelo is flink geschrokken. “Maar vooral voor mijn driejarige dochtertje vind ik het heel erg. Je wilt dat je kind veilig is, maar ze was compleet overstuur.” Onbekenden gooiden een fles met benzine vanaf de oprit naar een geparkeerde auto. De fles ontplofte vlak achter de auto en daarmee liep het relatief goed af.



Dorgelo bleef binnen na het voorval. “Mijn eerste prioriteit was mijn dochter. De volgende morgen ben ik gaan kijken en toen schrok ik wel van de grote brandvlek. Ik heb inmiddels aangifte gedaan bij de politie.”



Ernstige zaak

De politie spreekt van een ernstige zaak. “Als de fles wel onder de auto was ontploft, dan had het heel wat slechter af kunnen lopen. Dit is een gerichte actie en we nemen dit heel serieus”, vertelt wijkagent Mans Stulen.



Er zijn camerabeelden van het voorval en die worden door de politie bestudeerd. De politie komt graag in contact met mensen die zondagmorgen vroeg iets hebben gezien in of rond de Pioniersweg.