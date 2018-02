Deel dit artikel:











Milieudefensie Westerveld: Vermilion houdt zich niet aan de spelregels Vermilion moet zich aan de regels houden, vindt Milieudefensie Westerveld (foto archief RTV Drenthe)

WAPSE - Bij Milieudefensie Westerveld snappen ze het niet. Waarom houdt het Canadese gas- en oliebedrijf Vermilion zich niet aan de regels bij het winnen van gas? Een nieuw voorbeeld is het gebruik van explosieven bij de gaswinput in Wapse.

Geschreven door Andries Ophof

De milieuclub heeft zich vastgebeten in de gaswinning en de gevolgen daarvan in het grensgebied van Drenthe, Friesland en Overijssel.



Op verschillende plekken in de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland wordt gas gewonnen door Vermilion. Vermilion heeft een procedure lopen om in versneld tempo in de regio gas te winnen. Bovendien zijn er plannen om nieuwe proefboringen te doen. Dit leidt tot grote onrust onder de bevolking.



Een 'string' aan explosieven de grond in

En nu heeft Vermilion volgens Milieudefensie ten onrechte nagelaten om, zoals de wet dit voorschrijft, op tijd te melden dat ze explosieven inzetten in Wapse. Dit om het boorgat groter te maken. Iets dat bij de winning van gas veel vaker gebeurt. Met een kraan wordt een string van explosieven in de winput gedaan en tot ontploffing gebracht.



Het melden van het gebruik van explosieven had Vermilion moeten doen bij de Staatstoezicht op de Mijnen, SoDM. Volgens Milieudefensie moet die melding minstens een maand van tevoren worden gedaan. Het moet gepubliceerd worden in de plaatselijke krant, de gemeente moet ingelicht worden, net als de hulpdiensten. En dat is niet op tijd gedaan, zo zegt Milieudefensie. "Vermilion houdt zich niet aan de spelregels. Dat is niet goed voor het vertrouwen", zegt Ton Kramer van Milieudefensie.



Proefboring in Vledderveen

Milieudefensie heeft contact gehad met het SoDM. Die heeft tegenover de club verklaard dat de melding wat hen betreft op tijd was, omdat er geen groot apparatuur is gebruikt. Daarom is er ook geen openbare publicatie geweest. Milieudefensie is het daar niet mee eens.



Naast het gebruik van explosieven heeft Milieudefensie ook problemen met een nieuwe proefboring aan de Boergrup in Vledderveen. Daarvoor heeft Vermilion volgens Milieudefensie een verzoek aangevraagd bij het ministerie om dit project onder de zogenaamde Rijks Coördinatie Regeling (RCR) te laten vallen. Op deze plek wil het concern boren onder nationaal park Drents Friese Wold, een Natura2000 natuurgebied. Het ministerie heeft de aanvraag toegekend.



Rol van de gemeente wordt kleiner

Gevolg is volgens Milieudefensie dat de invloed van de gemeente nu afneemt. Het ministerie bepaalt nu alles. De gemeente heeft alleen een adviserende rol. Ook de inspraak van buurtbewoners wordt hierdoor anders. Tegenhouden is sowieso lastig. Kramer: "Ze hebben een oude winningsvergunning en dus kunnen ze boren. Ze moeten nog wel een omgevingsvergunning aanvragen." In het dorp Vledderveen is inmiddels een actiegroep opgericht die gaat kijken naar de gaswinning bij hun dorp.



Milieudefensie Westerveld heeft een open brief gestuurd aan de provincie Drenthe en de provinciale politiek. Ook de gemeenteraad van Westerveld heeft de brief gekregen. Daarin vragen ze aan de provincie om bij het ministerie en het SodM aan te dringen op meer toezicht op de activiteiten van Vermilion.



De partij Gemeentebelangen in de raad van Westerveld heeft vragen gesteld aan het college over de explosieven en de toezicht op alle activiteiten van Vermilion.



Zowel Vermillion, de gemeente Westerveld als de provincie Drenthe hebben wij gevraagd om een reactie. Vermilion en de provincie hebben nog niet gereageerd. De gemeente zegt in een schriftelijke reactie dat Milieudefensie zich moet melden bij SodM als ze denken dat er iets fout gaat. Dat de invloed van de gemeente op het boren bij Vledderveen veel minder is geworden door de Rijks Coördinatie Regeling, ligt buiten de invloedssfeer van de gemeente. Ze zullen zich in blijven zetten voor de inwoners van de gemeente.