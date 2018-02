Deel dit artikel:











Lubbers bracht Molukkers duizend banen Premier Ruud Lubbers begroet dominee S. Metiary van de Badan Persatuan (foto: archief ANP)

ASSEN - De Molukse gemeenschap is dank verschuldigd aan oud-premier Ruud Lubbers. Dat vindt Augustinus Tuparia uit Assen. Dankzij Lubbers kwam er in 1986 onder meer een duizendbanenplan dat leidde tot een forse daling van de werkloosheid onder Molukkers.

Geschreven door Hielke Meijer

Oud-premier Lubbers wordt vandaag in familiekring begraven. In de Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam ligt sinds gistermiddag een condoleanceregister. Daar is vanmiddag een besloten herdenkingsdienst. Lubbers leidde drie kabinetten tussen 1982 en 1994.



Gezamenlijke Verklaring

Premier Lubbers en toenmalig minister Oscar Rietkerk sloten in 1986 een gezamenlijke verklaring met wijlen dominee Samuel Metiary uit Assen. Het doel was bij overheidsinstellingen duizend banen te creëren. Ook kwam er een Moluks Historisch Museum, een erepenning en het zogeheten Rietkerk-pensioen voor ex-KNIL-militairen.



Op 25 november 1986 overhandigde toenmalig koningin Beatrix een oorkonde aan ds. Metiary met de omschrijving van de overeenkomst. Dat gebeurde tijdens een plechtige bijeenkomst in de Ridderzaal in Den Haag. Die oorkonde ligt nu in het Drents Archief.



Confrontatie

Aanleiding voor de regeling waren rellen in Capelle aan den IJssel in 1984. Daar leidde huisuitzetting in de Molukse wijk tot een confrontatie tussen de ME en gewapende Molukkers. Op het daaropvolgende congres van de Molukse eenheidspartij Badan Persatuan werd besloten contact te zoeken met premier Lubbers.



1200 banen

Het duizendbanenplan voor Molukkers kwam aanvankelijk moeizaam van de grond. De werkgelegenheid bij de overheid daalde juist in de jaren daarna. Bovendien sloten de beschikbare banen vaak niet aan bij het opleidingsniveau van de Molukkers. Maar in 1991 werd het plan uitgebreid tot een 1200-banenplan om de vertraging in de uitvoering te compenseren.



In sommige Molukse kringen klinkt later wel kritiek op over de speciale regelingen. Enerzijds zou het de overheid ontslaan van verdere verplichtingen iets voor de Molukse gemeenschap te doen. En anderzijds zou het aanleiding zijn voor met name populistische partijen om te spreken van bevoordeling van Molukkers.