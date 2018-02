Video: Zo wandel je stiekem de werkkamer van de burgemeester van Borger-Odoorn binnen

EXLOO - De werkkamer van de burgemeester, daar kom je doorgaans niet makkelijk binnen. Hoe anders was dit in het gemeentehuis van Borger-Odoorn. Verslaggever Steven Stegen kon er zo op de burgemeestersstoel gaan zitten.

Terwijl de gemeenteraad druk aan het vergaderen was, verliet Stegen de raadszaal. Via een trap is het eenvoudig om in het gemeentehuis in Exloo bij de kamers van de burgemeester en wethouders te komen. Maar tot zijn grote verrassing kon hij ook zo de deur openen van de burgemeester.Overigens moet het nu lastiger zijn om de kamers te betreden. De gemeente Borger-Odoorn heeft inmiddels kaartlezers aan de deuren gekoppeld die vanuit de centrale hal toegang bieden tot de raadszaal en de bovenverdieping.