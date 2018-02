Deel dit artikel:











VVD Borger-Odoorn wil einde aan vrije toegang bestuursvleugel gemeentehuis Het gemeentehuis in Exloo (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EXLOO - De VVD in Borger-Odoorn vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de vrije toegang tot de bestuursvleugel in het gemeentehuis in Exloo te belemmeren. RTV Drenthe toonde aan dat het nu kinderlijk eenvoudig is om bij, of zelfs in de kamers van de gemeentebestuurders te komen.

Geschreven door Steven Stegen





Lees ook: Veiligheidslek in gemeentehuis Borger-Odoorn: 'Hier moeten we goed over gaan nadenken' Privacy

Huizing zegt verbaasd te zijn dat de deur van de kamer van burgemeester Jan Seton niet op slot bleek te zitten. Collega Henk Zwiep van de PvdA vindt dat nog niet het ergste. "Ik zou het nog veel zorgelijker vinden als privacygevoelige informatie zomaar voor het grijpen zou liggen. Onze inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie bij ons veilig is en niet zomaar op straat kan komen te liggen."



Zwiep wil wel graag zoveel mogelijk vasthouden aan het open karakter van het gemeentehuis. "We hebben gelukkig een heel open cultuur en daar gaan we prat op. Dat wil ik graag zo houden. Maar dat je in de kamer van de burgemeester kunt komen, dat moet natuurlijk niet kunnen. Hij had gewoon de deur op slot moeten doen."



