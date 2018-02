Deel dit artikel:











Raad van State doet woensdag uitspraak over windmolens in de Veenkoloniën Woensdag komt er duidelijkheid (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout) Het plan voor de windmolens (foto: archief RTV Drenthe)

DEN HAAG/NIEUW-BUINEN - Komen er wel of geen windmolens in de Veenkoloniën? Na jaren van protesten komt er woensdagochtend duidelijkheid: de Raad van State doet uitspraak over het plan voor 45 windmolens.