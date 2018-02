Oud-medewerkers CQ slepen Emmen en Coevorden voor de rechter

EMMEN - De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTb) en de Kunstenbond willen definitief naar de rechter stappen voor de afwikkeling van het faillissement van kunstencentrum CQ. De bonden stelden eerder een ultimatum aan de gemeenten Emmen en Coevorden. Die is nu verstreken.

De bonden eisen 5,5 miljoen euro van de gemeenten Emmen en Coevorden voor een fatsoenlijke afhandeling van het faillissement dat in 2014 werd uitgeroepen.De vakbonden zijn namens veertig oud-werknemers van CQ al maanden bezig met de claim. Ze wilden uiterlijk 16 februari een gesprek met beide gemeenten, maar Emmen heeft daar afwijzend op gereageerd. De gemeente Coevorden zou helemaal niet hebben gereageerd. Daarom volgt op 18 april een rechtszaak.De oud-personeelsleden van CQ hebben altijd beweerd dat de twee gemeenten op een slinkse manier op een faillissement hebben aangestuurd. De personeelsleden bleven met legen handen achter. Driekwart van deze mensen zit nu in de bijstand.De oud-personeelsleden krijgen steun van twee vakbonden. Jurist Mark Gerrits van de NTb heeft zich in de zaak verdiept. "Emmen en Coevorden reden een scheve schaats, ze wilden CQ failliet laten gaan. Ze lieten zich daarbij leiden door geld. Op die manier konden ze goedkoop van de personeelsleden af", zei Gerrits in november. De gemeente Emmen kan zich niet herkennen in de beschuldigingen en blijft van mening dat er 'goed en met de beste bedoelingen is gehandeld'.De curator, Jeroen Sprangers, maakte eind januari bekend beide gemeenten te dagvaarden. "En dat is best bijzonder. Het geeft wel aan dat dit niet zomaar iets is. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en in de archieven gekeken. Voor ons is duidelijk dat de oud-personeelsleden een rechtspositie hadden als ambtenaar. Ze hadden nooit zo en zonder fatsoenlijke regeling op straat gezet mogen worden", aldus Gerrits.