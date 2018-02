Deel dit artikel:











Video: Lentekriebels bij de kerkuilen Lentekriebels bij de kerkuilen (foto: Otto Willem Eleveld)

Het is nog wat vroeg, maar de kerkuilen in de schuur van Otto Willem Eleveld hebben last van lentekriebels. De cameraval die Eleveld in zijn schuur heeft hangen, legde het paringsritueel vast.





Veldmuizen zijn een belangrijke voedselbron voor de kerkuilen. Als er veel veldmuizen zijn, kan een kerkuil wel twaalf eieren leggen. Gemiddeld bestaat een legsel uit vier tot zeven eieren.



Normaal gesproken begint de broedperiode in maart en april en duurt tot ver in het najaar. Hoeveel eieren en kuikens er komen hangt sterk samen met de hoeveelheid veldmuizen die dat jaar leven. Heb je ook een leuk natuurfilmpje en wil je die met ons delen? Dat kan via dit formulier . Of word lid van de Facebook-groep Jouw ROEG! en deel je video daar.