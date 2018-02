Wethouder: Assenaren krijgen alle kans mee te praten over binnenstad

ASSEN - "Assenaren krijgen alle kans om mee te praten over de binnenstad", zegt wethouder Anry Kleine Deters.

Ze reageert daarmee op de actiegroep 'Bezorgde Burgers van Assen' die vandaag is opgestaan, om ideeën te verzamelen. De groep vindt dat de stem van burgers tot nu toe niet gehoord wordt in aanpak van de binnenstad en wil daarin verandering brengen.Volgens wethouder Kleine Deters wordt de groep op haar wenken bediend. "Ik heb morgen intern overleg, hoe we brainstormsessies gaan houden waar Assenaren hun inbreng in hebben, over hoe we met de binnenstad en dan vooral het Koopmansplein verder aan de slag kunnen. Bovendien heb ik de afgelopen tijd ook al veel mails binnengekregen van mensen die ook ideeën hebben. Ook die verzamelen we", zegt ze.Zo was volgens de wethouder bijvoorbeeld een idee ingestuurd om architecten die ervaring hebben met stadspleinen wat schetsen te laten maken. "Die zouden we dan moeten op een discussie-avond moeten laten zien, om vervolgens een keuze te maken."Volgens Kleine Deters is het de bedoeling, dat er in verschillende delen van de stad bijeenkomsten gehouden worden. "Hoe precies, en wanneer, daarover zijn we ons nog aan het beraden. Maar we zijn ermee aan de slag."Bij de presentatie van de miljoeneninvestering in de stad, twee week geleden, gaf de wethouder ook al aan dat ideeën van burgers welkom zijn. "Kom maar op met voorstellen", zei Kleine Deters toen.