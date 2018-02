Deel dit artikel:











50Plus in Assen wil aparte wethouder voor ouderen Lijsttrekker Clemens Otto van 50Plus in gemeente Assen (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Politieke partij 50Plus in Assen vindt dat er een aparte wethouder moet komen voor ouderen.

"Meer dan de helft van de bevolking is ouder dan vijftig jaar en het is tijd om daar eens een goede wethouder voor aan te stellen", zegt lijsttrekker Clemens Otto.



Meer structuur

De partij, die op dit moment nog geen zetel heeft in gemeenteraad, ging de afgelopen tijd in gesprek met verschillende instellingen en organisaties. De leden spraken onder meer met de Voedselbank, Vaart Welzijn en Ouderenbond.



"Uit het totaal komt een beeld naar voren van instanties die allemaal het beste voor hebben met hun doelgroep, maar in termen van resultaten en efficiency tekort schieten", zegt Otto. Hij vindt dat een wethouder deze problemen op zou kunnen lossen. "Er moet meer structuur komen", aldus Otto.



Te weinig voor ouderen gedaan

De Seniorenvereniging Assen en Omstreken ziet wel iets in het plan van 50Plus. "Ik vind dat er veel te weinig voor de ouderen wordt gedaan. Ze vallen ook heel vaak tussen wal en schip. En wat mij heel erg irriteert, en wat ik ook ervaren heb, is dat je heel vaak van het kastje naar de muur gestuurd wordt", zegt voorzitter Klazien Postema van Seniorenvereniging Assen en Omstreken.